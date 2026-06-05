Spurs-Coup perfekt! Danso bekommt prominenten Teamkollegen

Andrew Robertson schlägt ein neues Kapitel seiner Karriere auf. Der schottische Nationalteam-Kapitän wurde offiziell von Tottenham Hotspur als Neuzugang vorgestellt.

Der 32-jährige Linksverteidiger wechselt nach dem Auslaufen seines Vertrags ablösefrei vom Ligakonkurrenten Liverpool zu den "Spurs" und wird damit Teamkollege von ÖFB-Legionär Kevin Danso.

Erfolgsära in Liverpool

Robertson stand seit 2017 bei Liverpool unter Vertrag und entwickelte sich in dieser Zeit zu einem der erfolgreichsten Außenverteidiger der Vereinsgeschichte.

Seinen größten Erfolg feierte der Schotte mit dem Gewinn der UEFA Champions League im Jahr 2019. Darüber hinaus gewann er mit den "Reds" zweimal die englische Meisterschaft (2020 und 2025), den FA Cup 2022 sowie zahlreiche weitere nationale und internationale Titel.

Insgesamt verbrachte Robertson neun Jahre an der Anfield Road und führte die Mannschaft in seiner letzten Saison sogar als Vizekapitän aufs Feld.

Tottenham setzt auf Erfahrung

Tottenhams Sportdirektor Johan Lange bezeichnete den Schotten als einen der besten Linksverteidiger der Premier-League-Geschichte und hob insbesondere dessen Führungsqualitäten sowie Gewinnermentalität hervor.

Auch Trainer Roberto De Zerbi zeigte sich begeistert: Robertson werde der Mannschaft technische Qualität, Erfahrung, Führungsstärke und die Mentalität eines Seriengewinners bringen.

Defensive als Baustelle

Bei den "Spurs" soll der Routinier vor allem für mehr Stabilität in der Defensive sorgen. In der abgelaufenen Premier-League-Saison kassierte Tottenham die viertmeisten Gegentore der Liga und offenbarte über weite Strecken große Probleme im Defensivverhalten.