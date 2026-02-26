NEWS

Ilzers Hoffenheim vor Verpflichtung von Stürmer-Talent

Wenige Wochen nach Ende des Wintertransfers arbeiten Schicker und Co. schon an Verstärkungen für den Sommer. Ein Angreifer stehe kurz vor dem Wechsel.

Gibt es schon im März den ersten Sommer-Transfer für das Team von Christian Ilzer?

Wie Transfer-Journalist Rudy Galetti berichtet, werde die TSG 1899 Hoffenheim in den nächsten Wochen die Verpflichtung von Alessandro Vogt bekanntgeben.

Der Schweizer stehe vor dem Wechsel von St. Gallen in die deutsche Bundesliga. In 25 Einsätzen kommt der 21-Jährige auf 15 Scorer (zwölf Tore) in der Super League, womit er Dritter in der Torschützenliste ist.

Günstige Klausel

Vogt wurde schon im November 2025 mit den Sinsheimern in Verbindung gebracht. Im Sommer soll der Deal dann auch tatsächlich zustande kommen - und zwar vergleichbar günstig aus Sicht der TSG.

Laut Galetti gebe es nämlich eine Ausstiegsklausel von 2,7 Millionen Euro im Vertrag des Stürmers, der laut "transfermarkt" einen Marktwert von 6 Millionen Euro hat.

