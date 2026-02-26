Cristiano Ronaldo wird Klub-Eigentümer in Spanien

Cristiano Ronaldo ist nun Mit-Eigentümer eines Fußball-Klubs.

Wie diverse Medien berichten, hat der 41-Jährige 25 Prozent der Anteile von UD Almeria erworben. Der Verein aus Andalusien spielt derzeit in LaLiga2, kämpft als Dritter um den Aufstieg.

Almerias Mehrheitseigentümer ist eine saudi-arabische Investorengruppe, angeführt von Mohammed Al-Khereiji.

In einer Mitteilung erklärt der Portugiese: "Ich habe schon seit langem den Wunsch, über das Spielfeld hinaus einen Beitrag zum Fußball zu leisten. UD Almería ist ein spanischer Verein mit einer starken Basis und einem klaren Wachstumspotenzial. Ich möchte mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, um den Verein in seiner neuen Wachstumsphase zu unterstützen."