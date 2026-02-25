Kehrt Alisson in die Serie A zurück?

Alisson Becker wechselte im Sommer 2018 für rund 72,5 Millionen Euro von der AS Roma nach England zum FC Liverpool. In dieser Zeit brachte es der mittlerweile 33-Jährige auf 327 Pflichtspiele für die "Reds".

Auch in der laufenden Saison stand er 29-Mal zwischen dem Pfosten. Mit Giorgi Mamardashvili hat der Brasilianer aber bereits seinen Nachfolger als direkten Konkurrenten im Nacken.

Juve auf Torhütersuche

Wie die "Gazzetta dello Sport" nun berichtet, hat Juventus Turin den Torhüter als mögliches Transferziel für den Sommer ausgemacht. Wunschkandidat ist zwar Guglielmo Vicario von Tottenham, Alisson wäre aber laut dem Bericht eine günstige Alternative für die "Alte Dame".

In Turin würde der 76-fache Nationalspieler auf Luciano Spalletti treffen, den er noch aus gemeinsamer Zeit bei der AS Roma kennt.