Bitter! Barça muss wochenlang auf Mittelfeldstar verzichten

Der Niederländer hat sich im Training verletzt und fällt vorerst aus.

Bitter! Barça muss wochenlang auf Mittelfeldstar verzichten Foto: © GETTY
Schlechte Nachrichten für den FC Barcelona!

Mittelfeldspieler Frenkie De Jong hat sich im Training einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt voraussichtlich drei bis vier Wochen aus. Das berichtet die spanische "Sport".

Die Katalanen müssen damit in der heißen Saisonphase auf einen absoluten Stammspieler verzichten. Der 28-Jährige kam bisher in 31 Spielen zum Einsatz, erzielte ein Tor und steuerte sieben Vorlagen bei.

Pedri ist dafür zurück

Neben dem Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey gegen Atletico Madrid wird De Jong auch das Achtelfinale der UEFA Champions League verpassen. Dort geht es entweder gegen Paris Saint-Germain oder Newcastle United.

Immerhin kann Cheftrainer Hansi Flick seit dem Wochenende wieder auf Pedri zurückgreifen. Der Spanier fiel zuletzt ebenfalls wochenlang aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus.

