Weltmeister mit Kritik: Alaba "hat nicht das Niveau" für Real

WM-Gewinner Christophe Dugarry würde sich über einen Abgang von David Alaba aus Madrid freuen.

Der Weltmeister von 1998 und ehemalige Barca-Spieler äußerte sich im Podcast "Rothen s'enflamme" von RMC Sport über den ÖFB-Star. Ein großer Fan des ÖFB-Verteidigers scheint Dugarry nicht zu sein.

"Alaba ist oft verletzt und spielt nur alle drei Monate", sagt der Franzose über die Verletzungsanfälligkeit des 33-Jährigen. Insgesamt habe der Wiener "nicht das erforderliche Niveau".

Kritik an Mbappe ungerechtfertigt?

Ebenso bezieht Dugarry Stellung zu seinem Landsmann Kylian Mbappe. Es sei "unglaublich, dass man die Probleme von Real auf" den Star-Stürmer zurückführe: "Irgendwann muss man aufhören, zu übertreiben."

Der ehemalige Mittelstürmer Dugarry absolvierte bei der WM 1998 drei Spiele. Für Girondins Bordeaux lief er 324 Mal auf. Ein Halbjahr spielte der heute 53-Jährige beim FC Barcelona.