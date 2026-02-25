Teurer als Neymar: Barça lehnte Rekordangebot für Yamal ab

Mit gerade mal 18 Jahren ist Lamine Yamal das Aushängschild des FC Barcelona. Doch vor knapp zwei Jahren hätte der Flügelspieler den Verein verlassen können.

Wie Vereinspräsident Joan Laporta im Rahmen der Präsentation seines Buchs "Així hem salvat el Barça" ("So haben wir Barça gerettet") berichtet, soll Paris Saint-Germain im Sommer 2024 ein Angebot von 250 Millionen Euro abgegeben haben.

"Manche Leute hielten uns für verrückt"

Damit wäre der damals erst 17-Jährige, der sich zu dieser Zeit mit einer starken EM ins Rampenlicht spielte, zum teuersten Spieler aller Zeiten geworden. Neymars Wechsel, ebenfalls von Barcelona nach Paris, ist mit 222 Millionen Euro nach wie vor der Rekordtransfer.

Die immer noch hochverschuldeten Katalanen hätten das Geld gut gebrauchen können, aber Laporta ist von der Entscheidung nach wie vor überzeugt: "Als PSG uns 250 Millionen für Lamine Yamal bot und wir ablehnten, war er 17 Jahre alt. Manche Leute hielten uns für verrückt".

Yamals Vertrag wurde im Nachhinein bis 2031 verlängert - mit einer verankerten Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro.