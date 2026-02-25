Für 100 Millionen Euro: Real an Superstar von PSG dran

Bahnt sich der nächste Blockbuster-Transfer an?

Wie die spanische "Cadena SER" berichtet, möchte Real Madrid im Sommer Vitinha von Paris Saint-Germain loseisen. Der Portugiese soll der absolute Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld der Königlichen sein.

Laut dem Bericht stehen die Chancen auf eine Verpflichtung auch nicht schlecht. So soll der 26-Jährige mit PSG mündlich vereinbart haben, dass er den Klub im Sommer für 100 Millionen Euro verlassen könne. Sein Vertrag in der französischen Hauptstadt ist noch bis 2029 gültig.

Vitinha selbst soll einer neuen Herausforderungen zudem offen gegenüberstehen, heißt es.

Einer der besten Mittelfeldspieler der Welt

Der 35-fache Nationalspieler kam im Sommer 2022 für 41,5 Millionen Euro vom FC Porto und hat sich seitdem zu einem der besten Spielmacher der Welt entwickelt. Beim Ballon d'Or 2025 wurde er hinter Teamkollege Ousmane Dembele und Lamine Yamal Dritter.

Vor allem unter Star-Trainer Luis Enrique gelang sein absoluter Durchbruch in die Weltspitze. Insgesamt bringt Vitinha es auf 188 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm 25 Tore und 24 Vorlagen.