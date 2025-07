Laut dem brasilianischen Journalisten Santi Aouna hat Offensivspieler Rodrygo von Real Madrid einem potenziellen Transfer zu Tottenham abgesagt.

Seit Tagen kursieren Gerüchte rund um einen möglichen Transfer von Flügelspieler Rodrygo zu Premier-League-Klub Tottenham Hotspur. Der Brasilianer soll bei den Königlichen in Madrid nicht vollends zufrieden sein und beschäftige sich mit einem Abgang.

Aouna zufolge sollen die Spurs bei Real Madrid bereits offiziell nachgefragt haben, mit Rodrygo verhandeln zu dürfen. Der Offensivspieler habe aber sofort klargemacht, dass ein Wechsel nach Nordlondon für ihn nicht infrage komme.

Der brasilianische Journalist schreibt via X: "Rodrygo hat kein Interesse daran, zu Tottenham zu wechseln, trotz anderslautender Berichte. Die Spurs haben eine Anfrage gestellt, aber es gibt keine laufenden Gespräche. Wenn Rodrygo Real Madrid verlässt, dann nur für einen größeren Klub als Tottenham."

🚨⚪️🇧🇷 #Liga |



❗️Rodrygo has no interest in joining Tottenham despite reports.



❌️ Spurs made an inquiry, but there’s no talk ongoing



➡️ If Rodrygo leaves Real Madrid, he’s aiming for a bigger club than Tottenham pic.twitter.com/mqaCjbxpi9