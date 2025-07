Real-Abgang oder nicht? So soll Alabas Zukunft ausschauen

David Alaba hat bei Real Madrid nicht mehr den besten Stand.

Mit einem kolportierten Gehalt von über 22 Millionen Euro gehört der ÖFB-Kicker zu den Bestverdienern der "Königlichen", nur Superstar Kylian Mbappé soll mehr verdienen.

Sportlich befindet sich der Verteidiger spätestens seit der letzten Saison aber nicht mehr in diesen Sphären. Deshalb will Real den Spieler eigentlich noch in diesem Sommer abgeben, wie "DefensaCentral" und das spanische Medium "AS" berichten.

Das Problem:

Allerdings dürfte Alaba keine Interessenten am Markt hervorrufen. Laut der "AS" gebe es keine Angebote für den Wiener, nachdem dieser in der letzten Spielzeit mit Verletzungen und seiner Leistung zu kämpfen hatte.

Für Alabas Umfeld stehe laut dem Medienbericht aber fest, dass er in Madrid bleiben und seinen Vertrag bis 2026 erfüllen möchte.

Lazarett Real Madrid! Bilder einer Seuchensaison