Barca-Spieler stellt Flicks Fußball infrage

Die abgelaufene Saison verlief für den FC Barcelona sehr erfolgreich. Die Katalanen gewannen die spanische Meisterschaft und den Pokal und verpassten das Champions-League-Finale denkbar knapp.

Der Spielstil von Hansi Flicks Mannen begeisterte die Fans weltweit, doch im eigenen Lager kommt dieser nicht bei allen gut an.

So übt der letztjährige Stammtorhüter Wojciech Szczesny Kritik an seinem deutschen Trainer. Auf dem polnischen YouTube-Kanal "Foot Truck" bringt er seine Unzufriedenheit mit dem Fußball seiner Mannschaft zum Ausdruck.

Offensive Ausrichtung

"Das ist nicht mein Fußball. Das, was Barcelona in der vergangenen Saison gemacht hat, ist wunderbar. Das sieht für die Zuschauer sehr gut aus. Aber das ist nicht mein Fußball und auch der Erfolg verändert nicht meine Sicht der Weise auf den Stil, den ich bevorzuge", meint der ehemalige Arsenal- und Juventus Keeper.

Vor allem bereitet ihm der sehr offensive Spielstil Bauchschmerzen. Barcelona versucht immer Druck auf den Gegner auszuüben, auch wenn das Spiel gerade einen anderen Ansatz benötigen würde. So verspielten sie beispielsweise den Finaleinzug in der Champions League in den letzten Minuten, weil sie nicht tiefer stehen wollten und weiter angriffen.

Aus der Rente zurückgeholt

"Die Mannschaft könnte auch mal die Gefahren im Spiel erkennen und nicht 90 Minuten immer das Gleiche spielen. Aber, wie gesagt, das soll auch keine große Kritik sein. Es ist nur meine Meinung. Ich bin Torwart. Und wenn wir 4:0 führen und die Jungs unbedingt das 5:0 machen wollen und alles andere vergessen, dann tut es mir weh. Ein Torwart will auch zu Null spielen. Aber die Jungs wollen immer weiter Tore schießen, Spaß haben, aber als Torwart fällt es mir schwer", sagt Szczesny.

Der 35-jährige Torhüter wurde letzten Sommer von Barcelona aus dem Ruhestand geholt, nachdem sich der deutsche Marc-André ter Stegen schwer verletzt hatte. Der Pole machte seinen Job als Ersatz mit Bravour und erhielt eine Vertragsverlängerung bis 2027.

