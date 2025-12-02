Kapitän Araujo fehlt Barcelona auf unbestimmte Zeit

Der FC Barcelona muss für unbestimmte Zeit auf Ronald Araujo (26) verzichten.

Seinen Ausfall am vergangenen Wochenende begründete der Kapitän noch mit einem Magenvirus. Am vergangen Montag gab Barca-Cheftrainer Hansi Flick allerdings bekannt, dass Araujo auch beim Kracher gegen Atlético Madrid (Dienstag, ab 21.00 im LIVE-Ticker) nicht dabei ist.

"Private Situation"

"Ronald ist im Moment nicht bereit. Es ist eine private Situation und ich will nicht mehr sagen. Bitte respektiert das auch. Das ist das, was ich sagen kann und sagen will", erklärte der Deutsche auf der Pressekonferenz.

Laut der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" hänge die "private Pause" von Araujo mit mentalen Problemen zusammen. Demnach habe der Teamspieler Uruguays darum gebeten, Zeit zu bekommen, um sich vom zuletzt so großen Druck zu erholen.

Gerade nach dem 0:3 in der Champions League gegen den FC Chelsea gab es viel Kritik gegen Araujo, der in der 44. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog.