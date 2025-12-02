Wechselt die nächste Real-Legende zu AC Milan?

Bekommt Luka Modric "Königlichen" Zuwachs bei AC Milan?

Wie "Calciomercato.com" berichtet, gebe es Kontakt zwischen dem Mailänder Klub und Sergio Ramos. Laut dem Transfer-Portal habe sich die Vereinslegende von Real Madrid selbst bei AC angeboten.

Ramos' Vertrag bei seinem aktuellen Arbeitgeber, CF Monterrey, läuft nämlich mit Jahresende aus. Im Alter von 39 Jahren will es der Spanier demnach noch einmal wissen und nach Europa zurückkehren.

WM 2026 als großes Ziel?

Diesen Schritt soll Ramos laut diversen Medienberichten gehen wollen, um für die Weltmeisterschaft 2026 in die Nationalmannschaft zurückzukehren.

Sein letztes Spiel für Spanien bestritt er im März 2021. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko wäre Ramos bereits 40 Jahre alt.