Nach Rücken-OP: Ter Stegen zurück im Training

Nach seiner Rücken-OP steht Marc-André ter Stegen wieder auf dem Platz. Ob er bald wieder für den FC Barcelona spielt, bleibt fraglich.

Nach Rücken-OP: Ter Stegen zurück im Training Foto: © GETTY
Marc-André ter Stegen macht den nächsten Schritt in seiner Reha.

Der deutsche Nationaltorhüter kehrte nach seiner Rücken-OP ins Mannschaftstraining des FC Barcelona zurück. In einem Livestream vom Aufwärmen spielte der 33-Jährige Joan Garcia die Bälle zu.

Der FC Barcelona ist in den letzten Vorbereitungen vor seinem Nachholspiel gegen Atlético Madrid (Dienstag, 21:00 Uhr Live Ticker>>>)

Ein Einsatz in naher Zukunft des gebürtigen Mönchengladbachers gilt dennoch als unwahrscheinlich. Ter Stegen verlor vor der Saison seinen Status als Nummer eins, zwischenzeitlich gab er sogar die Kapitänsbinde ab (mehr dazu).

"Es ist wichtig, dass er spielt"

Seine letzte Partie für Barca liegt über sechs Monate zurück, zuletzt spielte er im Juni für Deutschland in der Nations League.

Die spanische Liga stufte ihn nach der OP am 24. Juli als Langzeitverletzten ein. Bundestrainer Julian Nagelsmann betonte zuletzt: "Es ist wichtig, dass er spielt“ – auch mit Blick auf die WM 2026. Ein Wechsel im Winter scheint daher nicht ausgeschlossen.

Trainer Hansi Flick bremste die Erwartungen: "Er ist noch nicht spielbereit. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen.“

