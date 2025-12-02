Dieser Ex-Salzburger ist Legionär der Woche

Samson Baidoo und RC Lens befinden sich weiter im Höhenflug!

Wie schon in der 49. Ausgabe schnappte sich der 21-jährige Innenverteidiger auch in der 52. Ausgabe des LAOLA1-Legionärs-Checks den Titel als Legionär der Woche.

Und der Youngster hat sich diese Auszeichnung absolut verdient. Er lieferte beim 2:1-Auswärtssieg von RC Lens über Angers den Assist zum zweiten Treffer von Florian Thauvin.

Weil zudem Leader PSG im Topspiel gegen die AS Monaco patzte, steht der Baidoo-Klub nach 14 Runden sensationell mit 31 Punkten an der Tabellenspitze. Baidoo, der in 12 Ligaspielen von Beginn an dabei war, hat dabei einen großen Anteil.