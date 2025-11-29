Wichtiger Sieg! Barcelona springt vorerst an die Tabellenspitze

Der FC Barcelona feiert in der 14. Runde der LaLiga einen 3:1-Heimsieg über Deportivo Alaves.

Dabei beginnt der Schlagabtausch im Camp Nou mit einem frühen Schock für Barca: Pablo Ibanez drückt den Ball nämlich schon in der ersten Minute (!) für Deportivo nach einem Eckball über die Linie.

Barcelona reagiert aber glänzend auf den frühen Rückstand. Lamine Yamal bringt das Leder aus fünf Metern zur 1:1-Führung ins Netz (8.). Noch vor dem Seitenwechsel dreht Barcelona sogar die Partie.

Barcelona sorgt für die Wende vor dem Seitenwechsel

Denn Dani Olmo trifft mit einem Flachschuss zur 2:1-Pausenführung der Flick-Elf (26.). Kurz vor der Pause scheitert zudem Yamal am rechten Außenpfosten (44.). Allerdings agiert Barcelona zunächst defensiv auch ziemlich anfällig und lässt einige Chancen der Gäste zu.

Barcelona verpasst hingegen nach dem Seitenwechsel die Vorentscheidung und muss um den Heimerfolg etwas zittern. Barca-Schlussmann Joan Garcia rettet dabei aber in der Schlussphase mit einer starken Fußabwehr die Führung (85.).

Doch in der Nachspielzeit markiert Dani Olmo nach einem Konterangriff seinen Doppelpack und den 3:1-Erfolg der Hausherren (90.+3).

Damit übernehmen die Katalanen (34 Punkte) vor Real Madrid (32) zumindest bis Sonntag die Tabellenführung der LaLiga.