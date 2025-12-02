Teuerster Außenverteidiger aller Zeiten? Topklubs buhlen um Brown

Seit mehr als einem Jahr ist Nathaniel Brown eine feste Größe bei Eintracht Frankfurt.

Der 22-jährige Linksfuß wechselte im Sommer 2024 von Nürnberg nach Frankfurt, avancierte bereits nach seinem zweiten Einsatz zum Stammspieler und kam in seiner ersten Bundesliga-Saison auf zehn Scorer (drei Tore, sieben Vorlagen).

Auch in dieser Spielzeit weiß Brown wieder zu überzeugen. Laut "Sky Sport Deutschland" sei das Interesse am Linksfuß so groß, dass sich Frankfurt zu 100 Prozent sicher sei, dass der Spieler den Klub im Sommer verlassen wird. Und das, obwohl er noch einen bis 2030 laufenden Vertrag besitzt.

Interesse aus Barcelona und Manchester

Dementsprechend teuer würde Brown auch für einen möglichen Abnehmer - darunter Real Madrid, der FC Barcelona und Manchester United - werden.

Laut "Sky" habe die Eintracht ein Preisschild von 60 bis 70 Millionen Euro für den zweifachen DFB-Teamspieler festgelegt. Würde sich die Ablöse am oberen Ende dieses Rahmens bewegen, könnte Brown der teuerste Außenverteidiger aller Zeiten werden.

Rechnet man Josko Gvardiol und Lucas Hernandez (beide wohl eher Innenverteidiger) hinaus, so ist Achraf Hakimi (68 Mio.) aktuell der Außenverteidiger, für den die höchste Ablöse investiert wurde. Der Linksverteidiger, der die höchste Ablösesumme lukrierte, ist übrigens Marc Cucurella (65,3 Mio.)