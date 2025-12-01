Ex-Salzburg-Kicker Luka Sucic ist bei Real Sociedad aktuell nur selten erste Wahl.

Lediglich fünf Mal kam er in der Liga zum Zug, im August hatte der Mittelfeld-Mann am 2. Spieltag der Liga seinen letzten Startelf-Einsatz im spanischen Oberhaus.

Nur im Pokal durfte er Ende Oktober gegen SD Negreira über die volle Spielzeit auflaufen. Entsprechend kursieren Abgangsgerüchte.

Vertrag bis 2029

So sollen sich laut Transferinsider Ekrem Konur unter anderem der VfB Stuttgart und PSV Eindhoven mit einem Sucic-Deal beschäftigen. Weiters denke auch der italienische Topklub Juventus Turin an den 23-Jährigen.

2024 wechselte Sucic aus Österreich in den Norden Spaniens. Zehn Millionen Euro flossen laut "transfermarkt" in die Mozartstadt.

Sucic steht noch bis 2029 in San Sebastian unter Vertrag, sein Marktwert beträgt zwölf Millionen Euro.