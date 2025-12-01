NEWS

Ex-Salzburg-Star im Visier von Serie-A-Topklub

Der gebürtige Linzer könnte zu Juventus Turin wechseln. Es gibt aber auch Interesse aus Deutschland.

Ex-Salzburg-Star im Visier von Serie-A-Topklub Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ex-Salzburg-Kicker Luka Sucic ist bei Real Sociedad aktuell nur selten erste Wahl.

Lediglich fünf Mal kam er in der Liga zum Zug, im August hatte der Mittelfeld-Mann am 2. Spieltag der Liga seinen letzten Startelf-Einsatz im spanischen Oberhaus.

Nur im Pokal durfte er Ende Oktober gegen SD Negreira über die volle Spielzeit auflaufen. Entsprechend kursieren Abgangsgerüchte.

Vertrag bis 2029

So sollen sich laut Transferinsider Ekrem Konur unter anderem der VfB Stuttgart und PSV Eindhoven mit einem Sucic-Deal beschäftigen. Weiters denke auch der italienische Topklub Juventus Turin an den 23-Jährigen.

2024 wechselte Sucic aus Österreich in den Norden Spaniens. Zehn Millionen Euro flossen laut "transfermarkt" in die Mozartstadt.

Sucic steht noch bis 2029 in San Sebastian unter Vertrag, sein Marktwert beträgt zwölf Millionen Euro.

Mehr zum Thema

Real enttäuscht bei Abstiegskandidat Girona

Real enttäuscht bei Abstiegskandidat Girona

La Liga
17
Türkischer Klub denkt wohl an ÖFB-Kicker

Türkischer Klub denkt wohl an ÖFB-Kicker

Serie A
2
HSV holt Last-Minute-Sieg gegen Stuttgart

HSV holt Last-Minute-Sieg gegen Stuttgart

Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga LIVE: Hamburger SV - VfB Stuttgart

Deutsche Bundesliga LIVE: Hamburger SV - VfB Stuttgart

Deutsche Bundesliga
Mainz diskutiert Trainer-Zukunft: "Situation unzufriedenstellend"

Mainz diskutiert Trainer-Zukunft: "Situation unzufriedenstellend"

Deutsche Bundesliga
Yusuf Demir steht am Wunschzettel eines Abstiegskandidaten

Yusuf Demir steht am Wunschzettel eines Abstiegskandidaten

International
11
Glasner im Stich gelassen? "Hätte mehr Unterstützung gewünscht"

Glasner im Stich gelassen? "Hätte mehr Unterstützung gewünscht"

Premier League
2
Kommentare

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Gerüchteküche Transfermarkt VfB Stuttgart Juventus Turin Real Sociedad PSV Eindhoven Luka Sucic