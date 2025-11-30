Real enttäuscht bei Abstiegskandidat Girona

Real Madrid muss sich am 14. LaLiga-Spieltag gegen den Tabellen-18. FC Girona mit einem 1:1 begnügen. David Alaba stand nicht im Kader.

Unterbrochen vom Champions-League-Sieg am vergangenen Mittwoch gegen Olympiakos bleiben die Madrilenen zum vierten Mal in Serie ohne vollen Erfolg.

In der Anfangsphase strahlen die Gäste zwar eine gewisse Dominanz aus, große Chancen schauen aber nicht heraus - bis zur 38. Minute. Da bedient Kylian Mbappé von links Eder Militao. Der Verteidiger scheitert mit seinem Kopfball an Girona-Goalie Paulo Gazzaniga.

Kurz darauf geht Real vermeintlich in Führung. Mbappé stochert den Ball im Getümmel über die Linie, allerdings begeht der Superstar zuvor ein Handspiel. Nach VAR-Überprüfung zählt der Treffer nicht (42.).

Statt der Führung für Real klingelt es im Tor von Thibaut Courtois. Azzedine Ounahi trifft per Direktabnahme nach Querpass von Rincon zum 1:0 (45.).

Mbappé-Elfmeter bringt zumindest Remis

Der Underdog bleibt auch in Hälfte zwei mutig und hätte beinahe auf 2:0 erhöht. Aus einem Konter ist es Vanat, der aber in Courtois seinen Meister findet (57.). Wenig später wird der nächste Real-Treffer einkassiert, diesmal braucht es aber keinen VAR-Entscheid. Vinicius Junior steht nach Zuspiel von Mbappé klar vorne (61.).

Der Ausgleich fällt aber dennoch: Vinicius Junior wird im Strafraum von Hugo Rincon am Fuß getroffen, den fälligen Elfmeter verwandelt Mbappé zum 1:1 (65.)

In der Schlussphase drückt Real noch auf den Siegestreffer, dieser fällt jedoch nicht mehr. Damit bleiben die Madrilenen einen Punkt hinter dem großen Rivalen, Barcelona. Girona hat jetzt zwölf Punkte am Konto und ist weiter 18.