Bologna FC Bologna FC BFC US Cremonese US Cremonese CRE
Endstand
1:3
1:2 , 0:1
  • Riccardo Orsolini
  • Martin Payero
  • Jamie Vardy
NEWS

Altstar Vardy schießt Cremonese zum Sieg

Der ehemalige englische Nationalspieler trifft doppelt und führt seine Mannschaft damit zum Sieg.

Altstar Vardy schießt Cremonese zum Sieg Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Englands Ex-Teamstürmer Jamie Vardy hat Cremonese in der italienischen Serie A zu einem 3:1 beim FC Bologna geschossen.

Der 38-Jährige traf am Montagabend zweimal für die Gäste, die Bologna die erste Niederlage nach davor sechs Siegen in drei Unentschieden in der Meisterschaft zufügten.

Gegen Salzburg hatte Bologna in der Europa League zuletzt 4:1 gewonnen. Die Norditaliener verpassten durch die Niederlage den Anschluss an die Top Vier der Tabelle.

Fußball Serie A Jamie Vardy FC Bologna US Cremonese Fußball International Italien (Fußball)