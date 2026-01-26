NEWS

Flick wütend: Paris Saint-Germain sichert sich wohl Barca-Juwel

Ein Mittelfeld-Toptalent des LaLiga-Spitzenreiters wird den FC Barcelona verlassen - zum Ärger von Chefcoach Hansi Flick.

Der Barca-Abgang von Dro Fernandez (18) nimmt immer konkretere Formen an.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht das spanische Mittelfeld-Talent kurz vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain.

Der amtierende Champions-League-Titelträger wird demnach knapp mehr als die Ausstiegsklausel in Höhe von sechs Millionen Euro für den U18-Nationalspieler bezahlen.

Ein Transfer, der vor allem einem sauer aufstößt: Cheftrainer Hansi Flick

PSG sticht Chelsea und Co. aus

Eigentlich sollte Fernandez bei den Katalanen Mitte Jänner seinen 2027 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängern.

Statt einer Einigung soll das Offensiv-Juwel den Verein aber über seinen Wechselwunsch unterrichtet haben. Die große Konkurrenz im Mittelfeld und das rege Interesse internationaler Klubs wie Manchester City, Chelsea oder Borussia Dortmund sollen Fernandez nun von einem Abschied überzeugt haben.

Paris Saint-Germain soll nun aber den Zuschlag erhalten haben.

"Größte Enttäuschung seines Lebens" für Flick

Bereits im Vorfeld des LaLiga-Duells mit Real Sociedad gab sich Hansi Flick, angesprochen auf den möglichen Abschied des Toptalents, stinksauer und enttäuscht: "Ich will nicht darauf antworten, weil du als Trainer viel Energie in die Spieler investierst, an sie glaubst, ihnen bei der Entwicklung hilfst. Ich weiß aber auch, dass es Leute um die Spieler herum gibt. Manchmal ist es so, dass du nicht einverstanden mit dem bist, was sie machen. Aber sie sind 18, sind alt genug, um Entscheidungen zu treffen. Sie haben Leute um sich herum."

Intern soll Flick laut "Sport" von einer der "größten Enttäuschungen seines Lebens" gesprochen haben. Fünf Spiele machte Fernandez bisher für die Profis der Katalanen.

