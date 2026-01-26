NEWS

Bericht: Yusuf Demir und Galatasaray haben sich geeinigt

Der Österreicher dürfte seinen Vertrag mit dem türkischen Meister auflösen. Das soll zeitnah offiziell werden.

Der Vertrag von Yusuf Demir (22) bei Galatasaray läuft nur mehr bis Saisonende. Der türkische Meister plant aber offenbar nicht mehr mit dem Österreicher.

Zuletzt stand eine Vertragsauflösung im Raum. Demnach habe Demir aber sein restliches Gehalt bis Saisonende als Entschädigung gefordert haben.

Galatasaray zahlt Demir Restgehalt

Laut dem türkischen Medium "Sporx" dürfte jenes Aus bald besiegelt sein.

In den nächsten Tagen soll das Kapitel des Österreichers beim türkischen Meister enden. Für die Auflösung des Kontrakts erhalte Demir sein restliches Gehalt bis Saisonende.

Seit September 2022 spielt der Wiener für "Gala". In knapp über drei Jahren machte er nur 26 Partien, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen.

