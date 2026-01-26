NEWS

Neuer Interessent für Glasners Torjäger

Nach dem Abgang von Kapitän Marc Guehi ist Jean-Philippe Mateta die heißeste Transferaktie bei Crystal Palace.

Das Interesse an Jean-Philippe Mateta reißt nicht ab.

Einem Bericht von "The Athletic" zufolge hat Nottingham Forest für den Torjäger von Crystal Palace ein Angebot über 35 Millionen Pfund - rund 40,3 Millionen Euro - abgegeben.

Der Klub von Oliver Glasner soll jedoch eine Ablöseforderung von 40 Millionen Pfund stellen. Zusätzlich würde ein Transfer erst dann über die Bühne gehen, wenn Palace Ersatz gefunden hat. Zu den Optionen von Palace soll Jorgen Strand Larsen von den Wolverhampton Wanderers zählen.

Heißeste Transferaktie

Mateta ist nach dem Abschied von Kapitän Marc Guehi zu Manchester City die heißeste Transferaktie der "Eagles", die seit 11. Dezember (3:0 gegen Shelbourne in der UEFA Conference League) auf einen Pflichtspiel-Sieg warten.

Im Jänner bezahlte Palace elf Millionen Euro an Mainz 05, um den bulligen Angreifer unter Vertrag zu nehmen. Seither lief der 28-Jährige in 186 Spielen für den Verein aus London auf, dabei sind ihm 56 Tore gelungen. In der laufenden Saison hält er in 34 Einsätzen bei 10 Toren.

In den letzten Wochen sollen sich auch Juventus Turin und Aston Villa mit dem französischen Nationalspieler beschäftigt haben.

