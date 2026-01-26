FC Girona FC Girona GIR Getafe CF Getafe CF GET
1:1
0:0 , 1:1
  • Vitor Reis
  • Luis Vasquez
Bei ter-Stegen-Debüt: Girona mit Last-Minute-Remis

Getafe schrammt damit haarscharf am ersten Liga-Sieg seit Ende November vorbei.

Deutschlands Team-Goalie Marc-Andre ter Stegen darf sich bei seinem Debüt für Neo-Klub FC Girona über einen gewonnen Punkt freuen.

Die Katalanen erringen in Runde 21 von LaLiga vor heimischer Kulisse gegen Tabellennachbar FC Getafe ein spätes 1:1.

Für die Gäste wäre es der erste Liga-Sieg seit 28. November gewesen. Für Girona endet dagegen eine Siegesserie: Die letzten drei Spiele wurden allesamt gewonnen.

Reis beweist Köpfchen

Das 1:0 für Getafe fällt in Minute 59: Iglesias Sanchez spielt einen gefühlvollen Stanglpass vor das Tor, wo Luis Vasquez genau richtig steht und ter Stegen keine Chance lässt.

Als alles schon nach einem Sieg für die Gäste aussieht, erzielt Girona mit dem letzten Angriff doch noch den Ausgleich. Nach einer Flanke von Alex Moreno ist Vitor Reis per Kopf zur Stelle (90.+4).

Getafe bleibt damit als 17. im Tabellenkeller stecken. Girona liegt auf Rang zehn, allerdings nur drei Punkte vor dem heutigen Kontrahenten.

