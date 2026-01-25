Barcelona gibt sich gegen Real Oviedo keine Blöße

In der spanischen LaLiga besiegt der FC Barcelona am 21. Spieltag das Schlusslicht Real Oviedo mit 3:0.

Hansi Flicks Elf dominiert das Geschehen zwar statistisch, benötigt aber eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang, um den verdienten 3:0-Sieg durch Treffer von Dani Olmo (52.), Raphinha (57.) und Lamine Yamal (73.) unter Dach und Fach zu bringen.

Haissem Hassan prüft Barcelonas Defensive gleich zweimal mit Schüssen auf das Gehäuse (23. und 40.), findet aber im Torhüter seinen Meister.

Auf der Gegenseite verfehlt Robert Lewandowski das Ziel (31.), und kurz vor dem Pausenpfiff scheitert Raphinha aus aussichtsreicher Position am Schlussmann der Gäste (45.+2). Trotz der Dominanz geht es torlos in die Kabinen.

Doppelschlag sorgt für klare Verhältnisse

Nach dem Seitenwechsel erhöht Barcelona sofort die Schlagzahl. Kurz nach Wiederanpfiff bricht Dani Olmo den Bann und besorgt die erlösende Führung (52.).

Nur wenige Minuten später nutzt Raphinha das Momentum und erhöht auf 2:0 (57.), was einer Vorentscheidung gleichkommt. Den Schlusspunkt setzt Lamine Yamal, der nach Vorarbeit von Olmo zum 3:0-Endstand vollendet (73.).

Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze

Mit diesem Sieg festigt der FC Barcelona seine Spitzenposition mit nun 52 Punkten. Der "Dreier" ist auch im Hinblick auf die Tabelle essenziell, da der direkte Verfolger Real Madrid ebenfalls gepunktet hat und mit 51 Zählern dicht auf den Fersen bleibt.

Für Real Oviedo hingegen verschärft sich die Krise dramatisch: Mit weiterhin nur 13 Punkten bleibt das Team abgeschlagen auf dem 20. Tabellenplatz und verliert zunehmend den Anschluss an das rettende Ufer.

Atletico Madrid bleibt an Real und Barca dran

Atletico Madrid kann ebenfalls drei Punkte holen.

Im Heimspiel gegen Real Mallorca sorgen Sorloth (22.), Lopez (75.,ET) und Weltmeister Almada (87.) für klare Verhältnisse und einen 3:0 Sieg.