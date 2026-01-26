NEWS

Locken griechische Klubs einen ÖFB-Star?

Zwei Vereine aus der griechischen Liga sollen bezüglich des Österreichers angefragt haben.

Locken griechische Klubs einen ÖFB-Star? Foto: © GETTY
Der Vertrag von ÖFB-Nationalspieler Xaver Schlager (28) bei RB Leipzig läuft im Sommer aus. Zuletzt deutete die Tendenz auf Abschied >>>

Zeitnah soll Klarheit herrschen. Laut "Sky"-Reporter Philipp Hinze gab es neuerlich Gespräche mit dem Oberösterreicher, die Deadline mit Ende Jänner/Anfang Februar für eine Entscheidung soll aber eingehalten werden.

Griechenland-Wechsel eher unwahrscheinlich

Währenddessen wird über mögliche Abnehmer spekuliert. Roma und Juventus werden mit dem Österreicher in Verbindung gebracht. Auch Celtic Glasgow wurde ins Spiel gebracht.

Jetzt berichtet Transferinsider Ekrem Konur von Interesse aus Griechenland. Demnach haben sich AEK Athen und Panathinaikos nach dem Österreicher erkundigt. Ein wohl hohes Gehalt und die Verletzungshistorie Schlagers machen einen derartigen Deal aber eher unwahrscheinlich.

AEK Athen RB Leipzig Panathinaikos Athen ÖFB-Legionäre Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Gerüchteküche Transfermarkt Xaver Schlager