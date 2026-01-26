Die Übernahme des FC Sevilla durch Sergio Ramos wird immer wahrscheinlicher.

Laut spanischen Medienberichten soll der Innenverteidiger eine grundsätzliche Einigung über den Kauf mit Großaktionären erzielt haben.

Laut "Cadena SER" habe Ramos nun eine Exklusivitätsphase, in der er die finanzielle Situation des Klubs analysieren werde. Diese Phase dauere mehrere Monate, danach soll endgültig entschieden werden.

Ramos aktuell vereinslos

Das erste Angebot soll 450 Millionen betragen. Bei einem Treffen habe man sich vorerst geeinigt.

Ramos könnte also in wenigen Monaten den Klub offiziell übernehmen. Sportlich wurde Ramos von Sevilla ausgebildet, wechselte 2005 dann zu Real Madrid. 2023/24 kehrte der Abwehrspieler zurück.

Aktuell ist der spanische Rekordnationalspieler ohne Klub. Im Jänner verließ er den mexikanischen Verein CF Monterrrey.