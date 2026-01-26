20 Millionen! ÖFB-Trio bekommt wohl Ligue-1-Juwel als Kollegen

RB Leipzig steht kurz vor der Fixierung des ersten Sommer-Transfers.

Wie die französische "Le Parisien" berichtet, steht der Klub der drei ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald vor der Verpflichtung von Abdoul Koné.

Der Innenverteidiger (20) soll bereits diesen Winter bei den "Roten Bullen" unterschreiben, im Anschluss aber bis Sommer auf Leihbasis bei seinem aktuellen Verein Stade Reims bleiben. Der Ex-Klub von ÖFB-Torhüter Patrick Pentz kämfpft heuer um den Aufstieg in die Ligue 1.

Auch Leverkusen mischte mit

Konés Vertrag beim aktuellen Tabellen-Vierten der deutschen Bundesliga soll bis 2031 laufen. Die Ablösesumme soll inklusive Boni über 20 Millionen Euro betragen.

Auch Bayer 04 Leverkusen soll um die Dienste Konés geworben, sich aufgrund einiger Konditionen aber zurückgezogen haben.

Laut "Sky" soll der Transfer aber noch nicht durch sein. Wie der Bezahlsender berichtet, seien die Verhandlungen zwar fortgeschritten, von einer Einigung könne aber noch keine Rede sein.

Der 1,92 Meter große Rechtsfuß ist französischer U20-Nationalspieler und spielte im Nachwuchs für Racing CFF und Paris FC, ehe es im Jänner 2024 zur U19 von Stade Reims ging.