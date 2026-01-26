NEWS

20 Millionen! ÖFB-Trio bekommt wohl Ligue-1-Juwel als Kollegen

RB Leipzig sichert sich wohl die Dienste eines französischen Abwehr-Youngsters - und sticht dabei einen Ligarivalen aus.

20 Millionen! ÖFB-Trio bekommt wohl Ligue-1-Juwel als Kollegen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

RB Leipzig steht kurz vor der Fixierung des ersten Sommer-Transfers.

Wie die französische "Le Parisien" berichtet, steht der Klub der drei ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald vor der Verpflichtung von Abdoul Koné.

Der Innenverteidiger (20) soll bereits diesen Winter bei den "Roten Bullen" unterschreiben, im Anschluss aber bis Sommer auf Leihbasis bei seinem aktuellen Verein Stade Reims bleiben. Der Ex-Klub von ÖFB-Torhüter Patrick Pentz kämfpft heuer um den Aufstieg in die Ligue 1.

Auch Leverkusen mischte mit

Konés Vertrag beim aktuellen Tabellen-Vierten der deutschen Bundesliga soll bis 2031 laufen. Die Ablösesumme soll inklusive Boni über 20 Millionen Euro betragen.

Auch Bayer 04 Leverkusen soll um die Dienste Konés geworben, sich aufgrund einiger Konditionen aber zurückgezogen haben.

Laut "Sky" soll der Transfer aber noch nicht durch sein. Wie der Bezahlsender berichtet, seien die Verhandlungen zwar fortgeschritten, von einer Einigung könne aber noch keine Rede sein.

Der 1,92 Meter große Rechtsfuß ist französischer U20-Nationalspieler und spielte im Nachwuchs für Racing CFF und Paris FC, ehe es im Jänner 2024 zur U19 von Stade Reims ging.

Mehr zum Thema

Locken griechische Klubs einen ÖFB-Star?

Locken griechische Klubs einen ÖFB-Star?

Deutsche Bundesliga
11
Schalke 04: ÖFB-Kicker soll am Montag unterschreiben

Schalke 04: ÖFB-Kicker soll am Montag unterschreiben

International
2
Leihabbruch! Chelsea holt Verteidiger vom BVB zurück

Leihabbruch! Chelsea holt Verteidiger vom BVB zurück

Deutsche Bundesliga
Nach Rückstand: Freiburg mit Heimsieg über Köln

Nach Rückstand: Freiburg mit Heimsieg über Köln

Deutsche Bundesliga
Leweling und Undav treffen bei klarem Stuttgart-Sieg

Leweling und Undav treffen bei klarem Stuttgart-Sieg

Deutsche Bundesliga
1
Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia M'Gladbach - VfB Stuttgart

Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia M'Gladbach - VfB Stuttgart

Deutsche Bundesliga
Kompany nach erster Bayern-Niederlage: "Ist der neue Nullpunkt"

Kompany nach erster Bayern-Niederlage: "Ist der neue Nullpunkt"

Deutsche Bundesliga
1

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Ligue 1 Fußball International Deutschland (Fußball) Frankreich (Fußball) RB Leipzig Stade Reims Transfermarkt Bayer 04 Leverkusen