Flick bestätigt: Ter Stegen verlässt Barcelona

Der Torhüter wird an einen LaLiga-Rivalen verliehen. Vor der WM im Sommer will er dort Spielpraxis sammeln.

Flick bestätigt: Ter Stegen verlässt Barcelona Foto: © getty
Marc-Andre ter Stegen wird den FC Barcelona verlassen und leihweise zum FC Girona wechseln. Das bestätigte Barca-Trainer Hansi Flick im Rahmen einer Pressekonferenz.

"Heute Morgen hat uns Marc gesagt, dass er zu Girona wechseln wird", so Flick. Die Transfer-Bestätigung der Klubs steht noch aus.

"Marc ist ein fantastischer Torhüter. Wir haben uns für die Zukunft anders entschieden und ich denke, es war die richtige Entscheidung", spricht der 60-Jährige die Torhüter-Situation bei Barcelona an.

Zwist zwischen Ter Stegen und Barca

Aktuell ist Joan Garcia bei den Katalanen gesetzt. Zuvor war Ter Segen jahrelang die Nummer eins, seit 2024 Kapitän.

Im vergangenen Sommer wurde der 33-Jährige jedoch zur Nummer drei degradiert. Spätestens nach der von dem Keeper selbst angekündigten Rückenoperation entspann sich dann ein Zwist zwischen Ter Stegen und seinem Klub. Dieser dürfte mittlerweile beigelegt sein.

Für den Deutschen geht es nun darum, Spielpraxis zu sammeln, um auf den WM-Zug aufzuspringen. Seinen letzten Einsatz im DFB-Trikot hatte der Ex-Gladbach-Keeper im Juni letzten Jahres.

