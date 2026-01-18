Real rückt näher! Barcelona schüttet in Sociedad aus

Der FC Barcelona erleidet nach elf Siegen am Stück wieder eine Niederlage.

Am 20. Spieltag der spanischen LaLiga müssen sich die Katalanen mit 1:2 bei Real Sociedad geschlagen geben. Es ist das erste Mal seit der Clasico-Niederlage am 26. Oktober, dass Barca in der Liga nicht gewinnt.

Von Beginn an entwickelt sich ein Spiel mit klaren Vorzeichen. Barcelona unter Trainer Hansi Flick reißt die Kontrolle an sich und drängt die Hausherren tief in die eigene Hälfte. Doch die Chancenverwertung bleibt mangelhaft.

Remiro kann sich mehrfach auszeichnen

Die Gäste feuern aus allen Lagen, bringen von ihren 23 Versuchen aber nur neun direkt auf das Tor von Alex Remiro, der mit sechs Paraden zum Helden des Abends avanciert.

Effizienter zeigen sich die Basken: In der ersten Halbzeit schlägt Mikel Oyarzabal eiskalt zu. Nach einem genialen Zuspiel von Goncalo Guedes lässt er dem FC Barcelona keine Chance und stellt auf 1:0 für Real Sociedad (32.). Mit diesem Ergebnis geht es in die Pause.

Drama pur: Ausgleich, sofortiger Rückschlag und Platzverweis

Nach dem Seitenwechsel scheint sich das Blatt zu wenden. Flick beweist mit seinen Wechseln ein goldenes Händchen, als der eingewechselte Marcus Rashford nach einer Vorlage von Lamine Yamal per Kopf den viel umjubelten 1:1-Ausgleich erzielt (70.).

Die Freude währt allerdings nur kurz. Direkt nach dem Wiederanpfiff schockt Real Sociedad die schlafmützige Barca-Abwehr. Carlos Soler bedient Goncalo Guedes, der den Ball zum alles entscheidenden 2:1 im Netz versenkt (71.).

Überlegenheit nicht genutzt

Für den negativen Höhepunkt sorgt dann ausgerechnet der Vorlagengeber zum Siegtreffer: Soler holt sich kurz vor Schluss nach einem harten Foul die Rote Karte ab und muss vorzeitig vom Platz. Doch auch in Unterzahl gelingt dem FCB der Ausgleich nicht mehr.

Barcelona bleibt mit 49 Punkten zwar Tabellenführer, Real Madrid rückt mit dem Sieg über Levante aber bis auf einen Punkt heran. Sociedad ist mit 24 Zählern Achter.