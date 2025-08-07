Suche
    Disziplinarverfahren: Barca nimmt ter Stegen die Binde weg

    Der spanische Meister nimmt dem deutschen Torhüter aus disziplinären Gründen die Kapitänsschleife weg. Sein vorübergehender Nachfolger steht bereits fest.

    In der Auseinandersetzung mit dem FC Barcelona ist der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen als Kapitän des spanischen Meisters vorerst abgesetzt worden.

    Das teilte der Verein mit. Man habe beschlossen, ihm vorübergehend die Kapitänsbinde zu entziehen, erklärte Barça. Zum Nachfolger ter Stegens, der nach einer Rückenoperation lange pausieren muss, wurde Ronald Araujo ernannt.

    Hintergrund ist ein eingeleitetes Disziplinarverfahren gegen ter Stegen, nachdem der Torhüter seine Zustimmung verweigert hatte, den ärztlichen Bericht nach seiner Operation an die Liga weiterzuleiten. Damit ist die Registrierung neuer Spieler beim FC Barcelona kurz vor Beginn der neuen Saison nur noch sehr schwer möglich.

    Kommentare