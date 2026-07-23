Fix! Barcelona stellt Adeyemi vor – Salzburg erhielt mehr für ihn

Der FC Barcelona stellt Karim Adeyemi (24) vom BVB vor. Der Deutsche unterschreibt bis 2031, kolportiert ist ein Jahresgehalt von sechs Millionen Euro netto.

Medienberichten zufolge erhält Dortmund 22 Millionen Euro an Ablöse und damit weniger als Salzburg 2022 (laut transfermarkt 30 Millionen Euro).

Hohe Weiterverkaufsbeteiligung

Dennoch könnte sich der Deal als positiv für Dortmund herausstellen. Neun Millionen Euro an Boni könnten, wie es heißt, warten. Weiters habe sich der BVB mit 35 Prozent eine sehr hohe Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

Barcelona-Coach Hansi Flick kennt Adeyemi vom DFB-Nationalteam. Der Ex-Salzburger kam unter Flick zu seinem Teamdebüt. Nach Anthony Gordon (Newcastle United) ist der Deutsche der zweite Neuzugang für die Offensive.

Mit dem BVB gelang Adeyemi 2024 der Einzug ins Finale der UEFA Champions League.