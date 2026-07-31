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Fix! Neuer Stürmer für Real Madrid

Die "Königlichen" vermelden überraschend einen Neuzugang. Der groß gewachsene Spanier kommt für die Sturmspitze.

Fix! Neuer Stürmer für Real Madrid Foto: © IMAGO / Pressinphoto
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Bereitet sich Real Madrid so auf den Abgang eines anderen Angreifers vor?

Die "Königlichen" holen Carlos Espi (21) von UD Levante neu an Bord, wie beide Klubs offiziell bestätigen. Dem Vernehmen nach zieht Real die Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro. Espi soll bei den Madrilenen einen Vertrag bis 2031 unterschrieben haben.

In der vergangenen Saison traf der 1,94 m große Stürmer elf Mal in 25 Spielen für Aufsteiger Levante.

Vorgriff auf Abgang?

Der Espi-Transfer dürfte als Vorbereitung auf den Abgang von Gonzalo Garcia verstanden werden. Das 22-jährige Eigengewächs wird mit einem Wechsel zum FC Fulham in Verbindung gebracht, wo Ex-Trainer Alvaro Arbeloa als Cheftrainer arbeitet.

Nach Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries und Marc Cucurella ist Espi der fünfte Neuzugang für Real in diesem Sommer. Mit Yan Diomande und Rodri bahnen sich zwei weitere an.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

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Mohamed Salah (34)

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