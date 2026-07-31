Italien trauert um Fußball-Legende Franco Baresi

Die italienische Fußball-Legende Franco Baresi ist tot.

Im Alter von 66 Jahren verstarb der frühere Weltklasse-Libero nach schwerer Krankheit, wie AC Milan mitteilt. Vor einem Jahr war bei Baresi ein Knoten an der Lunge entfernt worden. Seither befand er sich in Behandlung.

Baresi lief in seiner gesamten Spielerkarriere nur für die "Rossoneri" auf. Er bestritt 716 Pflichtspiele für den Traditionsklub. Auf Klublevel gewann er fast alles, was es zu gewinnen gibt: Den Scudetto (6x), die Champions League (3x), den UEFA Supercup (3x), sowie den italienischen Superpokal (4x) und den Weltpokal (4x).

Seit 2020 war Baresi Vize-Präsident bei den Mailändern.