Offenbar fix: Ex-Rapidler Mamadou Sangare wechselt nach England

Was sich in den vergangenen Tagen angebahnt hat, ist nun offenbar in trockenen Tüchern: Ex-Rapidler Mamadou Sangare wechselt vom RC Lens zum FC Brentford in die englische Premier League.

Das vermeldet Transferinsider Fabrizio Romano. Die Gespräche sollen bereits abgeschlossen sein, lediglich der Medizincheck stehe noch aus. Schon am kommenden Wochenende könnte der Deal finalisiert werden. Zwischenzeitlich soll auch Glasners Ex-Klub Crystal Palace an Sangare interessiert gewesen sein.

Der SK Rapid profitiert mit

Bei den "Bees" dürfte der 24-Jährige mit einer Ablösesumme in Höhe von rund 48 Millionen Euro zum neuen Rekordeinkauf avancieren und Dango Ouattara an der Spitze ablösen.

Der Transfer beschert nicht nur seinem aktuellen Klub, dem französischen Erstligisten RC Lens, einen Geldregen, sondern auch dem SK Rapid – die Hütteldorfer sicherten sich beim Verkauf des Maliers im August 2025 eine Weiterverkaufsbeteiligung und dürfen sich nun auf Einnahmen in Millionenhöhe freuen.

Sangare wechselte damals für kolportierte acht Millionen Euro vom SK Rapid in die Ligue 1 und absolvierte für Lens 33 Pflichtspiele.

Am Ende der Saison wurde er mit dem Klub, wo auch ÖFB-Legionär Samson Baidoo spielt, hinter Paris Saint-Germain Vizemeister. Als Ersatz für den ehemaligen Rapid-Kicker rückt nun ein Spieler des LASK ins Visier des RC Lens.