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Nach zehn Jahren: Englands Stones wechselt in Serie A

Zuvor hielt der 32-Jährige lange Manchester City die Treue.

Nach zehn Jahren: Englands Stones wechselt in Serie A Foto: © IMAGO / AFLOSPORT
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Der englische Innenverteidiger John Stones setzt seine Karriere bei Inter Mailand fort.

Der 32-jährige Teamspieler kommt ablösefrei von Manchester City und unterschreibt beim italienischen Fußball-Meister einen Zweijahresvertrag.

Stones spielte die letzten zehn Jahre unter Trainer Pep Guardiola für Manchester City und gewann 20 Titel.

Bei der vergangenen WM kam er fünf Mal zum Einsatz, ein Tor gelang ihm dabei nicht.

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