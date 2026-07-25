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Auch Real Madrid bietet 100 Millionen Euro für Leipzigs Diomande!

Paris Saint-Germain soll während der WM bereits große Fortschritte bei Yan Diomande gemacht haben - doch es gibt Konkurrenz.

Auch Real Madrid bietet 100 Millionen Euro für Leipzigs Diomande! Foto: © IMAGO / motivio
Textquelle: © LAOLA1
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Im Werben um RB-Leipzig-Star Yan Diomande dürfte sich nun auch Real Madrid eingeschaltet haben.

Wie "The Athletic" und "Bild" übereinstimmend berichten, sollen die "Königlichen" seit dieser Woche Gespräche mit RB Leipzig führen.

Auch mit dem Spieler sei Real Madrid bereits in Kontakt, schreibt Fabrizio Romano.

Angebot von 100 Millionen Euro abgelehnt

Das erste Angebot der Madrilenen soll laut dem Transfer-Guru 100 Millionen Euro (90 Mio. Euro Grundablöse plus Boni von 10 Mio. Euro) betragen haben. Dieses habe Leipzig jedoch abgelehnt. Die "Roten Bullen" sollen demnach eine Ablöse über 100 Millionen Euro anstreben.

Bei Real Madrid sei Diomande auch von Jose Mourinho als Topziel ausgerufen worden. Der neue Cheftrainer fordere "noch mehr Tempo" für die Offensivreihe.

PSG in der Warteschleife

Während der WM sah es danach aus, als hätte Paris Saint-Germain einen Durchbruch beim 19-jährigen Flügelstürmer von der Elfenbeinküste erzielt.

Zwischen Spieler-Seite und PSG soll es bereits eine Einigung geben >>>

Laut Romano habe es PSG jedoch nach wie vor nicht geschafft, eine Einigung mit RB Leipzig zu finden.

Anrufe aus der Premier League

Auch Manchester City und Arsenal sollen Berichten zufolge zuletzt bei Leipzig angefragt, jedoch kein konkretes Angebot hinterlegt haben.

Diomande wechselte erst im Juli 2025 für 20 Millionen Euro von CD Leganes nach Leipzig. In seiner Premierensaison in Deutschland gelangen ihm 13 Tore und zehn Assists in 36 Pflichtspielen. Bei der WM vertrat er die Elfenbeinküste in allen vier Spielen.

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