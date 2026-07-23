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Starke WM: Ex-LigaZwa-Spieler wechselt nach England

Der ehemalige SKN-Offensivspieler netzte bei der WM drei Mal. Nun verlässt er Schottland und setzt seine Karriere in der zweiten englischen Liga fort.

Starke WM: Ex-LigaZwa-Spieler wechselt nach England Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
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Offensivspieler Elijah Just, der in der Vergangenheit als Leihspieler für den SKN St. Pölten auflief, hat einen neuen Klub.

Der 26-jährige Linksfuß verlässt den Motherwell FC (SCO) und wechselt in die englische Championship zu Swansea City. Dort unterschreibt er einen Vertrag über drei Jahre bis 2029, inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Die Ablösesumme beträgt kolportierte 5,9 Millionen Euro. Motherwell nannte keine genaue Summe, sprach in einer Aussendung jedoch von einem Rekord-Verkauf.

"Er kann auf mehreren Positionen spielen und seine Vielseitigkeit wird eine großartige Bereicherung für die Mannschaft sein. Elijah kommt zu uns, nachdem er in allen Phasen unseres Auswahlverfahrens überzeugt und bei der Weltmeisterschaft eine brillante Leistung gezeigt hat. Wir sind sehr froh, ihn bei uns zu haben", sagt Swansea-Coach Vitor Matos, der 2024 Co-Trainer beim FC Red Bull Salzburg war.

Mit Moussa Yeo steht ein weiterer Ex-"Bulle" bei den "Swans" unter Vertrag, er wechselte Anfang Juli auf die Insel.

In Schottland im Team der Saison

Just nahm mit Neuseeland an der Weltmeisterschaft teil und steuerte in der Gruppenphase drei der vier Treffer bei.

Gegen den Iran traf er doppelt, gegen Belgien ein Mal. Dafür brauchte er lediglich sieben Schüsse. Neuseeland schied am Ende mit einem Punkt als Gruppenletzter aus.

Der 47-fache Nationalspieler wechselte im Sommer 2024 per Leihe nach St. Pölten und traf in der ADMIRAL 2. Liga in 19 Partien sechs Mal. Nach dem Jahr in LigaZwa ging es für Just von AC Horsens zu Motherwell.

In Schottland steuerte der Offensivspieler in 43 Pflichtspielen 15 Scorer bei und sicherte sich damit einen Platz im Team der Saison. Zudem war er unter den Nominierten für die Auszeichnung als Spieler der Saison.

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