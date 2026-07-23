Amazon-Gründer Bezos soll Einstieg beim FC Liverpool prüfen

Amazon-Gründer Jeff Bezos führt einem Medienbericht zufolge Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung am englischen Spitzenklub FC Liverpool.

Der Einstieg würde als Teil eines Konsortiums erfolgen, das derzeit mit dem Klub-Eigentümer, der Fenway Sports Group, über ein Investment spricht, wie der Sender "Sky News" berichtete.

Der 62 Jahre alte US-Amerikaner Bezos ist einer der reichsten Männer der Welt.

Investorenliga

Das Konsortium wird demnach angeführt von Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des milliardenschweren Stahlunternehmers Lakshmi Mittal.

"Ein von Amit Bhatia geführtes, verwaltetes und vertretenes Investorenkonsortium hat Interesse daran bekundet, eine strategische Minderheitsbeteiligung am Liverpool Football Klub zu erwerben", heißt es in einer Stellungnahme der Fenway Sports Group.

Um welche Summe es geht, wurde zunächst nicht bekannt. Die Premier League gilt ohnehin schon als reichste Fußballliga der Welt. Etwa die Hälfte der 20 Premier-League-Klubs befindet sich im Besitz von Investoren, die überwiegend in den USA ansässig sind.