Dank eines Last-Minute-Treffers entscheidet Spanien das Iberico-Derby im WM-Achtelfinale gegen Portugal mit 1:0 für sich. Mit Cristiano Ronaldo verabschiedet sich der nächste Superstar von dieser WM.

In der Anfangsphase geht es hin und her: Zunächst taucht Oyarzabal nach schönem Olmo-Steilpass vor Costa auf, sein Abschluss geht aber am langen Eck vorbei (8.). Dann tritt Ronaldo nach einem hohen Ballgewinn erstmals in Erscheinung, sein Abschluss fällt aber zu zentral aus (12.).

Spanien ist bis zur ersten Trinkpause griffiger, bei einer Doppelchance von Yamal und Baena kann sich Costa gleich zweimal auszeichnen (17.).

Kurz vor der Pause kommt Portugal nochmal, eine Flanke an den zweiten Pfosten gibt Felix per Kopf ins Zentrum, wo Ronaldo nur mehr mit der Fußspitze herankommt (37.). Die beste Chance für Portugal findet Mendes vor, der nach einer kurz abgespielten Ecke von knapp außerhalb des Strafraums abzieht. Sein Abschluss wird von Porro an die Latte abgefälscht (41.).

Chancenplus für Spanien

Nach dem Seitenwechsel dauert es ein paar Minuten, bis die Partie wieder auf Betriebstemperatur kommt. Erneut finden die Spanier die erste Chance vor, Pedri wird zentral am Strafraumrand freigespielt, sein Abschluss kann von Veiga aber gerade noch geblockt werden (61.). Ein Abschluss von Yamal fällt zu zentral aus (73.).

Portugal kommt in Halbzeit zwei nur einmal konkret vor das gegnerische Tor, der Volley von Fernandes geht ans Außennetz (76.).

Als alles bereits mit einer Verlängerung rechnet, sorgt eine Co-Produktion zweier spanischer Joker für die Entscheidung zugunsten des Europameisters. Torres steckt den Ball durch auf Merino, der frei vor Costa auftaucht und überlegt zur Führung einschiebt (90.+1).

In der absoluten Endphase findet Silva noch die große Ausgleichschance vor, sein Kopfball geht aber knapp über das Tor (90.+6).