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Ex-Chelsea-Coach übernimmt beim FC Paris

Der Franzose wurde erst im April in London entlassen und kehrt nun in seine Heimat zurück.

Ex-Chelsea-Coach übernimmt beim FC Paris Foto: © IMAGO / Crystal Pix
Textquelle: © LAOLA1
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Neue Aufgabe für Liam Rosenior!

Wenige Monate nach seinem Aus beim FC Chelsea unterschreibt Liam Rosenior einen Zweijahresvertrag beim FC Paris. Das gab der Red-Bull-Partnerklub am Dienstag offiziell bekannt.

"Liam Rosenior vereint alle Eigenschaften, die wir gesucht haben. Er ist ein moderner, anspruchsvoller Trainer, der dafür bekannt ist, sowohl die Spieler als auch die Mannschaft als Ganzes weiterzubringen", wird Sportdirektor Marco Neppe zitiert.

Nachfolger von Kombouare

Der 41-jährige Franzose wurde erst im April beim FC Chelsea nach nur vier Monaten und 23 Pflichtspielen wieder entlassen. Eigentlich hätte er bei den "Blues" noch einen Vertrag bis 2032 gehabt. Zuvor coachte Rosenior Racing Strassburg (2024-26) und Hull City (2022-24).

In der französischen Hauptstadt folgt er auf Antoine Kombouare.

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