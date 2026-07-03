Bekannter Coach für Ronaldo bei Al-Nassr

Cristiano Ronaldo bekommt bei Al-Nassr FC einen neuen Trainer.

Ange Postecoglu übernimmt das Amt von Jorge Jesus, der Portugiese war nach Gewinn der Meisterschaft zurückgetreten.

Postecoglu ist besonders aufgrund seiner Zeit auf der Insel bekannt, triumphierte mit Tottenham Hotspur 2025 etwa in der UEFA Europa League. Celtic Glasgow führte der Australier zuvor zwei Mal zum Meistertitel.

Zuletzt war der 60-Jährige bei Nottingham Forest angestellt, seine Tätigkeit war jedoch von kurzer Dauer. Am 9. September 2025 übernahm er die "Tricky Trees", nach acht Spielen wurde Postecoglu am 18. Oktober 2025 wieder entlassen.

Er war der zweite von insgesamt vier Trainern Nottinghams in der Vorsaison - nun steht Oliver Glasner vor einem Engagement beim Europa-League-Halbfinalisten.