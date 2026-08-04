Ex-Real Coach holt zwei Youngsters

Der neue Fulham-Coach Alvaro Arbeloa holt zwei ehemalige Schützlinge an Bord.

Real Madrid lässt mit Gonzalo Garcia und Cesar Palacios gleich zwei Spieler nach England ziehen. Beide unterschreiben einen Vertrag bis 2031.

Der 43-jährige Spanier kennt die beiden aus seiner Zeit beim Nachwuchs und aus der vergangenen Rückrunde bei den Profis der Los Blancos. Mit Gonzalo Garcia kommt für kolportierte 40 Millionen Euro ein junger Mittelstürmer. Cesar Palacios kostet offenbar 10 Millionen Euro.

Die Engländer besitzen aber "nur" 70 Prozent der Transferrechte. Bei einem weiteren Transfer würde Real Madrid mitverdienen.

Klub-WM als Bühne

Bei der Klub-WM im Sommer 2025 hat Gonzalo Garcia auf sich aufmerksam gemacht. Damals noch unter Trainer Xabi Alonso, traf der Stürmer in sechs Spielen vier Mal. In LaLiga kam der 22-Jährige meistens von der Bank. In 30 Einsätzen traf Garcia sechs Mal.

Mittelfeld-Mann Palacios kommt unter Arbeloa zu sieben Kurzeinsätzen. Beim FC Fulham hoffen beide, den nächsten Schritt zu machen.