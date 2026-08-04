Karriereende? Neymar hält sich bedeckt

Steht Neymars Karriereende bevor?

Der Vertrag des 34-Jährigen bei Jugendklub FC Santos läuft Ende des Jahres aus. Wie es weitergeht, hat der brasilianische Star noch nicht entschieden.

"Wenn mein Vertrag ausläuft, werde ich darüber nachdenken, ob ich bei Santos bleibe, wechsle oder meine Karriere beende", sagt der Offensivspieler im Rahmen einer von ihm organisierten Wohltätigkeitsauktion in Sao Paulo.

Neymars Vater scherzt: "Hat noch kein Medizinstudium abgeschlossen, also ..."

Neymar fügt hinzu: "Ich weiß es nicht, was ich tun werde. Wir gehen Schritt für Schritt, Spiel für Spiel. Körperlich fühle ich mich gut."

Laut Neymar da Silva Santos "liebt er es, Fußball zu spielen. Was soll er sonst tun?". Der Vater des ehemaligen Barca- und PSG-Stars fügt mit Augenzwinkern hinzu: "Er hat noch kein Medizinstudium abgeschlossen, also wird er weiterspielen."

Fest steht bereits, dass der 130-fache brasilianische Internationale nicht mehr für die "Selecao" auflaufen wird. Nach dem WM-Aus gegen Norwegen hat sich der Rekordtorschütze Brasiliens bereits aus dem Nationalteam verabschiedet (alle Infos >>>).