Wird in Salzburg der Klub-WM-Boykott geplant?

FIFA-Präsident Gianni Infantino muss sich immer mehr Kritik gefallen lassen.

Die europäischen Teams drohten im Falle eines Investorendeals für die WM mit einem Boykott. Mittlerweile hat der Schweizer die Idee fallen lassen.

Die Stimmen nach einem Rücktritt des Präsidenten werden immer lauter. Gerade die UEFA und ihr Präsident Aleksandar Ceferin sparen nicht mit Kritik.

UEFA will offenbar Boykott

Das geht jetzt so weit, dass der Slowene offenbar die europäischen Teams überreden will, die Klub-WM 2029 zu boykottieren.

Laut "TalkSport" wolle Ceferin im Rahmen des UEFA Super Cups in Salzburg (12. August) mit PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi über einen Boykott der Klub-WM, sollte Infantino nicht zurücktreten, reden.

Viele Fragezeichen für 2029

Nasser Al-Khelaifi arbeitete mit der EFC bezüglich Klub-WM mit der FIFA zusammen, dieser Partner könnte dem Weltverband abhanden kommen.

Die Klub-WM fand erstmals 2025 in neuem Format in den USA statt. Für das Turnier 2029 gibt es weder einen Austragungsort noch eine Finanzierung. Weiters sei nicht klar, ob Infantinos geplante Ausweitung von 32 auf 48 Teams stattfinden könne.