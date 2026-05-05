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Ex-BVB-Coach heuert in Spanien an

Edin Terzic wagt sich - fast zwei Jahre nach seinem BVB-Aus - auf sein erstes Auslandsabenteuer.

Ex-BVB-Coach heuert in Spanien an Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Edin Terzic kehrt zurück auf die Trainerbank.

Der 43-jährige Deutsche wird ab der neuen Saison Cheftrainer von Athletic Bilbao.

Das verkündet der spanische Traditionsklub am Dienstag offiziell.

Valverde-Nachfolger

Terzic unterschreibt bei den Basken bis Sommer 2028.

Es ist sein erster Cheftrainerjob außerhalb Deutschlands. Zuletzt war Terzic von Sommer 2022 bis Sommer 2024 Cheftrainer bei Borussia Dortmund.

Seit seinem Aus bei Schwarz-Gelb, wo er fast seine gesamte Trainerlaufbahn verbracht hatte, war er keine neue Aufgabe angetreten.

In Bilbao folgt Terzic auf Ex-Barça-Coach Ernesto Valverde, der den Verein nach fast vier Jahren mit Saisonende verlassen wird.

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