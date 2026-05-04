Schon wieder verletzt: Real-Verteidiger fehlt bis zu fünf Monate

Ferland Mendy muss den nächsten längeren Ausfall verkraften.

Bei einem Sprint ohne Gegnereinwirkung zog sich der Linksverteidiger eine Sehnenverletzung im vorderen rechten Oberschenkel zu. Real Madrid gab, wie immer, keine ungefähre Ausfallzeit an.

Wie der Radiosender COPE berichtet, könnte Mendy sogar fünf Monate lang fehlen, sofern er sich einer Operation unterzieht. Dies sei demnach aber zu erwarten.

Der Franzose zog sich im April 2025 die gleiche Verletzung zu und fehlte daraufhin sieben Monate. Bei den "Königlichen" besitzt Mendy, der in dieser Saison 452 Minuten am Feld stand, einen Vertrag bis 2028.