Schlüsselbeinbruch! Freiburg-Star droht das WM-Aus

Hiobsbotschaft für den SC Freiburg und Yuito Suzuki: Der japanische Offensivspieler hat sich eine Fraktur des Schlüsselbeins zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus.

Damit wird der Teamkollege von Philipp Lienhart in dieser Spielzeit kein Match mehr bestreiten. Besonders bitter: Auch die Teilnahme an der bevorstehenden WM steht massiv auf der Kippe, konkrete Informationen zur Ausfalldauer gibt es aktuell noch nicht.

Leistungsträger in Debütsaison

Suzuki war erst im Sommer von Bröndby IF – dem Klub von Patrick Pentz – in den Schwarzwald gewechselt. Für rund zehn Millionen Euro wurde er zum zweitteuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte.

In seiner ersten Saison wusste der Offensivwirbler voll zu überzeugen: Wettbewerbsübergreifend steuerte er neun Tore und sieben Assists bei und entwickelte sich rasch zu einer wichtigen Stütze im Team von Trainer Julian Schuster.

WM-Teilnahme fraglich

Auch für die japanische Nationalmannschaft war Suzuki fest eingeplant. Bei der WM hätte er eine zentrale Rolle übernehmen und unter anderem den verletzten Ex-Salzburger Takumi Minamino ersetzen sollen.

Doch durch die Verletzung droht nun auch für ihn das WM-Aus – ein herber Rückschlag für den 24-Jährigen und das japanische Nationalteam.