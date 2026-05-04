Mit Saisonende: Villarreal und Rekord-Coach gehen getrennte Wege

Marcelino und der FC Villarreal gehen zum Saisonende getrennte Wege. Das gab der Tabellendritte der spanischen LaLiga am Montag offiziell bekannt.

Der 60-jährige Spanier war seit November 2023 Cheftrainer bei Villarreal. Es war bereits seine zweite Amtszeit, trainierte er den Klub doch schon von 2013 bis 2016.

Rekord-Trainer

Mit 294 Pflichtspielen hat kein Trainer das "Gelbe U-Boot" ofters trainiert als Marcelino. Auf Rang zwei ist Manuel Pellegrini mit 275 Spielen.

"Von ganzem Herzen vielen Dank, Marce. Danke für alles, was du diesem Verein und diesen Fans gegeben hast. Wir wünschen dir alles Gute für deine zukünftigen sportlichen Projekte", heißt es in einem Statement des Vereins.

Vier Spieltage vor Schluss ist der Klub bereits fix für die UEFA Champions League in der kommenden Saison qualifiziert. Wohin es Marcelino ab Sommer ziehen wird, ist noch unklar.

Die Tabelle der spanischen LaLiga >>>