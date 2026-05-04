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Bericht: BVB will mit Niko Kovac verlängern

Der Vertrag des Dortmunder Coaches würde am Ende der nächsten Saison auslaufen.

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Die Vizemeisterschaft des BVB ist so gut wie sicher.

Trotzdem zeigt die Formkurve von Borussia Dortmund in den letzten Wochen nach unten: Aus den vergangenen vier Spielen konnte nur eines (4:0 gegen Freiburg) gewonnen werden.

Vertrag läuft 2027 aus

Dennoch dürfte die Klubführung der Schwarz-Gelben weiter auf Cheftrainer Niko Kovac bauen. Denn wie die "Bild" berichtet, plane der BVB eine vorzeitige Verlängerung. Kovacs Vertrag läuft aktuell bis 2027, eine Verlängerung um ein Jahr stehe im Raum.

Der Coach selbst sei ebenso an einer Vertragsverlängerung interessiert, konkrete Gespräche soll es erst im Sommer geben.

Stabilisiert auf Platz zwei geführt

Kovac übernahm Dortmund im Februar 2025 von Nuri Sahin auf Rang elf der Bundesliga und führte die Mannschaft noch auf Rang vier.

In dieser Saison ist der BVB (klar) hinter den Bayern die zweitstärkste Kraft in Deutschland. Erstmals seit 2022/23 winkt wieder Platz zwei in der Bundesliga.

In der UEFA Champions League scheiterte man in der Zwischenrunde an Atalanta, im DFB-Pokal im Achtelfinale an Leverkusen.

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